MP sequestra R$ 2 milhões em bens de presos pelas mortes de Marielle Franco

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Rio de Janeiro - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento Geral de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DGCOR), e o Ministério Público Estadual (MP-RJ), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Gaeco), realizam, nesta quarta-feira (04/03), o sequestro de bens, avaliados em cerca de R$ 2 milhões, e o bloqueio de contas do policial militar reformado Ronnie Lessa e do ex-PM Élcio Vieira de Queiroz. Eles foram presos em março do ano passado, por participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A Justiça do Rio do Janeiro, por meio da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, decidiu, na noite desta terça-feira (03/03), pelo afastamento do sigilo fiscal e bancário da dupla. A medida vale também para os sigilos fiscais e bancários de um amigo de Ronnie Lessa, que estava com os 117 fuzis incompletos apreendidos pela Divisão de Homicídios da Capital (DHC).



A mulher do policial reformado e o irmão dela, presos durante a Operação Submersos, também tiveram o afastamento do sigilo deferido. As quebras dos sigilos tem como objetivo a apuração do crime de lavagem de dinheiro praticado pelos presos.



Entre os bens sequestrados estão uma lancha, avaliada em cerca de R$ 400 mil, que pertencia a Ronnie Lessa e foi encontrada por policiais civis em um condomínio em Angra dos Reis, e um imóvel em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, avaliado em R$ 1.2 milhão, também pertencente a ele.



As investigações prosseguem para analisar o material apreendido e as quebras dos sigilos.