Prata Filho vai agitar 'Réveillon do Copa’ em Manaus

Manaus/AM - “Um mix de ritmos para receber com alegria 2020”, assim promete o cantor Prata Filho, que será uma das atrações da Copacabana Choperia (Av. do Turismo, Tarumã) da festa de Réveillon, no próximo dia 31, a festa começa a partir das 21h. Além dele, a casa recebe como atração nacional o cantor Jerry Smith que comandará a festa até amanhecer.

Para a festa ficar completa, uma line up composta com grandes atrações amazonenses foi preparada com os cantores Jyou Guerra, Uendel Pinheiro, Wanderley Andrade, e das bandas Vem K Sambar e Marrakeshe. E para os intervalos foram escalados os DJs Daniel Barreto e Leiru que comandam a pickup.

Ainda dá tempo de adquirir os ingressos, alguns já estão com o preço de terceiro lote, e estão disponíveis na Bobs (Djalma Batista) e nas lojas MG surf (Shopping Grande Circular e Sumaúma Parque Shopping).



Ritmos variados

Apaixonado pelo música desde sua infância, Prata filho promete fazer um show com vários ritmos e grandes sucessos que fizeram a cabeça do público em 2019. “Vou cantar de tudo um pouco. Desde os pagodes dos anos 90 até os sucessos que fizeram o público dançar com axé, swuingueira, funk. Como a virada de ano já anuncia o Carnaval, já vou esquentando a galera”, diz o cantor.

Prata tem um estilo romântico e dançante, ele ganhou projeção na cidade a partir da mistura do pagode com outros estilos musicais, o que fez das suas apresentações mais ecléticas do Norte do país.

Ele adianta que para 2020, realiza o lançamento do seu primeiro DVD intitulado “Pagode Simples Assim”. “EU vou lançar em Manaus o primeiro DVD em carreira solo. Quero fazer o lançamento ainda em janeiro. Meu público vem pedindo isso”, conta o cantor. E durante o Carnaval, ele se lança como compositor com as músicas “No meu Lugar” e “Ainda Gosto de Você”.