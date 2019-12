Neste natal, aprenda a fazer um super fácil e delicioso pudim de 'leite queimado'

O pudim é uma das sobremesas mais amadas pelos brasileiros, e não fica de lado nem mesmo no natal, quando concorre com a rabanada, mas que tal experimentar um pudim mais diferentão? O canal Receitas que Amo, ensina a fazer um pudim de leite queimado delicioso, com um sabor incrível para ninguém botar defeito.

Pudim de leite queimado

INGREDIENTES

Calda

• 1 e 1/2 xícara de açúcar (300g)

• 1/2 xícara de água (120ml)

Pudim

• 1 xícara de açúcar (200g)

• 600ml de leite

• 4 ovos

• 1 caixinha de creme de leite (200g)