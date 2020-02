Traficantes se apossam de apartamentos novos em residencial de Manaus e apavoram moradores

Manaus/AM - Apartamentos do conjunto popular habitacional Residencial Manauara estão sendo invadidos e tomados por traficantes ligados a facções, deixando moradores assustados com a invasão de propriedade e vizinhos temerosos pelo aumento da violência no local.

Os donos dos imóveis reagiram à situação para reaver seus apartamentos, e a polícia foi acionada. A situação, no entanto, não foi solucionada.

Segundo fontes da Subsecretaria de Habitação e Assuntos Fundiários da Casa Civil (Subhaf), o contrato de gestão condominial já expirou há dois anos, sendo desde então uma questão de segurança pública e não mais responsabilidade da pasta.

A Subhaf já teria notificado a Caixa Econômica Federal - que é a responsável para acompanhar o cumprimento do contrato - provavelmente mais de cinquenta vezes, relatando caso a caso.