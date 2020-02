Os três signos mais mal educados do zodíaco; Descubra

As pessoas tem reações diferentes para cada situação da vida. E algumas dessas atitudes tem relação direta com o signo de cada um, segundo o UOL.

Enquanto alguns signos são mais simpáticos e buscam ter boas relações com quem está próximo, outros não se importam tanto com a falta de empatia e delicadeza e por vezes, podem ser vistas como grosseiras.

Ainda de acordo com o site, três signos no zodíaco são mais mal educados

Veja

Áries

Impaciente e impulsivo prefere sempre agir primeiro e pensar depois. Com pouco ou nenhum autocontrole para lidar com aqueles que o rodeiam, e nem sempre se vê como uma pessoa inconveniente e excessivamente crítica.

Capricórnio

Focado e ambicioso, o capricorniano é muitas vezes rude sem perceber. Ele não perde tempo com tato e delicadeza seja qual for a situação, e simplesmente não se importa com o que as outras pessoas acham das suas intenções e maneira de agir.

Aquário

É desapegado e a sua natural falta de sentimentalismo fazem com que fuja de qualquer situação mais emocional. O aquário não gosta de 'andar às voltas', preferindo ir direto ao assunto e resolver o que tiver que resolver – mesmo quando o problema é delicado.