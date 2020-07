Witzel vai de helicóptero ao Galeão para prestar depoimento à PF

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), vai se deslocar de helicóptero para depor à Polícia Federal no Aeroporto do Galeão, nesta quinta (9).

Ele é investigado no inquérito que apura suspeitas de fraudes na área de saúde, em compras feitas durante a pandemia do novo coronavírus.

O governador está em Nova Friburgo, a 150 km da capital fluminense, onde cumpriu pela manhã agenda com produtores rurais.

Inicialmente, o governador queria ser ouvido no Palácio da Guanabara, mas a PF se negou e propôs um meio-termo -fazer o depoimento na delegacia do aeroporto internacional do Rio.