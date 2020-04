Wilson Witzel, governador do Rio, diz que está com coronavírus

Wilson Lima, o governador do lockdown

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que está com a Covid-19. Com voz abatida, o político afirmou que não vinha se sentindo bem desde sexta-feira (10) e pediu para fazer o teste, que teve resultado positivo nesta terça (14).

"Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras, mantendo as restrições e recomendações médicas, e tenho certeza de que vou superar mais essa dificuldade", disse, sem mencionar se ficou ou não isolado desde o início dos sintomas.

"Mas podem contar comigo todo o povo fluminense, que eu vou continuar trabalhando. Eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos estão percebendo, não escolhe ninguém e o contágio é rápido", terminou ele.