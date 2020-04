Unesco, OMS e Centro Knight lançam curso online gratuito para jornalistas

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O curso online gratuito “Jornalismo em uma pandemia: cobertura da Covid-19 agora e no futuro”, realizado pelo Centro Knight de Jornalismo nas Américas, em parceria com a Unesco e a OMS, está com inscrições abertas.

O programa vai​ ocorrer entre 4 e 31 de maio e será ministrado pela jornalista Maryn McKenna, com traduções simultâneas em espanhol, português e francês. O curso é aberto para jornalistas de todas as áreas.

McKenna é especializada em saúde e é professora de redação e narrativa em saúde e ciência na Universidade Emory, de Atlanta. É autora do livro “Beating Back The Devil: On The Front Lines with the Disease Detectives of the Epidemic Intelligence Service” (Derrotando o Mal: Na Linha de Frente com os Detetives de Doenças do Serviço de Inteligência Epidêmica).

Serão quatro módulos semanais. O primeiro vai analisar a história das pandemias e fazer projeções para futuras crises e seus impactos sociais. Na segunda semana, o foco vai para o coronavírus, comentando os últimos quatro meses na área da saúde e na política. O terceiro módulo irá abordar a disseminação de informação e desmistificação de tratamentos. Por fim, o módulo da última semana debate como os jornalistas podem se proteger e qual a melhor forma de realizar a cobertura.

O curso também conta com o apoio da Fundação Knight e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

A inscrição pode ser feita por meio do endereço https://journalismcourses.org/PORTPAN0520.html.