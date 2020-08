Toffoli pegou ácaro de ar-condicionado do STF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pneumonite alérgica que levou o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ser internado no domingo (9) foi causada por ácaros do ar-condicionado do prédio do tribunal.

“Constatamos que a pneumonite foi causada por uma hipersensibilidade a ácaros ambientais”, afirma a cardiologista Ludhmilla Abrahão Hajjar, médica da equipe que acompanha Toffoli desde que ele deu entrada no hospital DF Star, na capital federal, após sentir um mal-estar.

Desconfiada de que essa seria causa, a médica solicitou uma vistoria nos dutos de ventilação do prédio do STF.

Boletim divulgado pelo hospital afirma que o magistrado está bem, mas ainda não tem previsão de receber alta médica.

Toffoli também fez teste para o diagnóstico de Covid-19, mas o resultado foi negativo para o novo coronavírus.

Essa é a terceira vez que o presidente do STF passa pelo hospital neste ano.

Na primeira vez, em maio, Toffoli passou por uma cirurgia, também em Brasília, para a drenagem de um abscesso.

Após o procedimento, ele ficou internado com sintomas que sugeriram infecção pelo novo coronavírus. Na época, o exame também deu negativo.

Já em julho, Toffoli sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. O ministro teve um corte na testa e precisou de uma sutura. Ele não precisou ficar internado em decorrência da queda.