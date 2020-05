Toffoli fica internado com sintomas de coronavírus após cirurgia

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, 52, passou por uma cirurgia neste sábado (23), em Brasília, para a drenagem de um abscesso. Após o procedimento, ele ficou internado com sintomas que sugerem infecção pelo novo coronavírus.

Segundo nota da Secretaria de Saúde do STF divulgada neste domingo (24), o ministro está bem e respira sem ajuda de aparelhos.

Toffoli fez um exame para Covid-19 na quarta-feira (20), que deu resultado negativo.

A assessoria afirmou que, como não há confirmação sobre o coronavírus, ele ficará em licença médica por sete dias.

O prazo poderá ser prorrogado, a depender do resultado de novos exames. Na ausência de Toffoli, o ministro Luiz Fux, vice-presidente, ficará à frente da presidência da corte

Fux já assumiu o comando do STF neste domingo. Ele estará em Brasília a partir desta segunda-feira (25) para conduzir os trabalhos até a volta do colega.

O presidente do STF já havia feito um exame de Covid-19 em 28 de abril e o resultado também havia dado negativo.

As sessões do Supremo estão sendo realizadas por videoconferência em razão do distanciamento social.

Toffoli tem defendido medidas coordenadas entre municípios, estados e União para o enfrentamento da pandemia.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem criticado o isolamento social. Decisões da corte impuseram derrotas ao chefe do Executivo em relação ao embate com prefeitos e governadores.

No dia 7 de maio, Bolsonaro, em um gesto de pressão pela retomada da atividade econômica, levou um grupo de empresários ao STF para relatar a Toffoli os impactos do isolamento social na iniciativa privada.

Ao ouvir as demandas, Toffoli cobrou união do governo com os Poderes e os entes da Federação. Na ocasião, ele afirmou que é necessário fazer um planejamento para a volta das atividades das indústrias.

"Talvez [seja necessário] um comitê de crise para, envolvendo a Federação e os Poderes, exatamente com o empresariado e trabalhadores, [tratar da] necessidade que temos de traduzir em realidade esse anseio, que é o anseio de trabalhar, produzir, manter a sociedade estruturada", afirmou.