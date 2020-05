Teich e Mandetta se alfinetam sobre trabalhos desempenhados no Ministério da Saúde

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

O ex-ministros da Saúde Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta se alfinetaram sobre os trabalhos feitos quando estavam no cargo.

As críticas tiveram início quando Mandetta disse que a pasta é "uma nau sem rumo", durante uma entrevista publicada no Jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira (18). Mandetta afirmou também que "Foram 30 dias de um ministério ausente". "Não vi ninguém com experiência com o SUS na equipe nova. O próprio ministro não tinha experiência", afirmou Mandetta.

Após as críticas, Teich rebateu em sua conta no Twitter: "Em 28 dias à frente do MS [Ministério da Saúde], por mais difícil que fosse a situação, nunca expus gestões anteriores".

Disse ainda, que achava muito deselegante um ex-ministro criticar seu sucessor e acredito que esse tipo de condução só aumenta a polarização e o desgaste, prejudicando desta forma, o país inteiro.

Teich pediu demissão na última sexta-feira (15); Já Mandetta, deixou o ministério dia 17 de abril por ser contra ao afrouxamento de medidas de isolamento durante a pandemia. Ambos discordam com o posicionamento de Jair Bolsonaro sobre a cloroquina.