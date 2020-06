Senadores e deputados se reúnem com Toffoli para prestar solidariedade ao STF

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os senadores e deputados de oposição ao governo de Jair Bolsonaro vão fazer uma audiência virtual nesta terça (9) com o presidente do STF (Supremo Tribuna Federal), Dias Toffoli, para prestar solidariedade à corte pelos ataques que vem sofrendo de grupos bolsonaristas.

Ela contará com a participação de parlamentares da Rede, do PSB, do PDT, do Cidadania, do PT e do PSD.

No Senado, o ato é liderado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), lider da oposição na casa, e pelo senador Rogério Carvalho, líder do PT.

Na Câmara, ele é coordenado pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE), líder da oposição na Casa.

A audiência contará com as presenças ainda dos líderes Perpétua Almeida, do PC do B, José Guimarães, líder da minoria, Wolney Queiroz, líder do PDT, Professor Israel, líder do PV, Ênio Verri, líder do PT, Fernanda Melchionna, líder do PSOL, Joênia Wapichana, líder da Rede, Arnaldo Jardim, líder do Cidadania, e Carlos Zarattini, líder da oposição no Congresso.