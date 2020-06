Senador da Rede pede afastamento e prisão de Weintraub

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de prisão temporária ou preventiva do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O parlamentar também solicita o afastamento imediato de Weintraub do comando da pasta, além da realização de busca e apreensão de celulares e computadores dele.

A ação se baseia em manifestação do ministro no domingo (14), quando ele se encontrou com manifestantes bolsonaristas. Em conversa divulgada daquele dia, Weintraub aborda diversos temas e diz que "já falei a minha opinião, o que faria com esses vagabundos".

O texto também cita as publicações em que ele fez chacota de chineses e a reunião ministerial de abril na qual Weintraub xinga os integrantes do STF de vagabundos e diz que eles deveriam ser presos.

"As falas reiteradas de um dos principais ministros do governo de Jair Bolsonaro é inaceitável e anacrônica", afirma o pedido de Rodrigues, encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes.

"Não se pode permitir, de forma alguma, qualquer tipo de ameaça contra a democracia e contra minorias. O ministro precisa se compor e aceitar que está sob a égide do Estado Democrático de Direito. Não há espaço para ameaças às instituições e à Constituição Federal."