Secretário adjunto de Mario Frias é exonerado da Secretaria da Cultura

O secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Pedro José Vilar Godoy Horta foi exonerado do cargo nesta terça-feira (14). O ato foi publicado ainda nesta madrugada, na edição do "Diário Oficial da União" (DOU). A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.

De acordo com o Sistema Globo, é a segunda vez que Pedro José Vilar Godoy Horta foi exonerado do mesmo cargo. Ele foi escolhido para chefiar o gabinete de Regina Duarte no período em que ela foi secretária nacional de Cultura, mas foi exonerado no dia 15 de maio. Horta voltou a ser nomeado em 19 de junho, na mesma edição do DOU que nomeou Mário Frias, quatro dias antes da posse do novo secretário especial.