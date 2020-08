Russomanno lançará pré-candidatura própria à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Republicanos lançará nesta sexta-feira (7) a pré-candidatura de Celso Russomanno para a Prefeitura de São Paulo. Aguardado por concorrentes há meses, o anúncio promete embaralhar a disputa eleitoral na capital paulista.

Russomanno vinha negociando a possibilidade de ser vice em chapa de Bruno Covas (PSDB), mas decidiu seguir com candidatura própria.

O deputado federal e apresentador de TV aparece com a expectativa de capturar os votos de direita e, mais especificamente, dos bolsonaristas em São Paulo. Nesse lado do espectro, brigará por espaço com o deputado estadual Arthur do Val (Patriota), a deputada federal Joice Hasselmann (PSL), Andrea Matarazzo (PSD) e Filipe Sabará (Novo).

Outros de seus concorrentes serão, provavelmente, o próprio Covas, Jilmar Tatto (PT), Márcio França (PSB), Orlando Silva (PC do B) e Guilherme Boulos (PSOL).

Sua pré-candidatura acalenta a esperança de ter o apoio declarado de Jair Bolsonaro (sem partido). O vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, seus filhos, recentemente se filiaram ao Republicanos. Vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcos Pereira é um aliado do presidente.

Muito conhecido, Russomanno costuma largar na frente nas pesquisas. No entanto, ele desidratou ao longo das últimas duas campanhas à prefeitura.