Rodrigo Maia diz que 'brincar com morte é perverso' após divulgação de dados discrepantes sobre coronavírus

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) usou seu perfil oficial do twitter, na madrugada desta segunda-feira (08), para criticar atraso na divulgação dos dados do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde. Ele também comentou os boletins com número diferentes em relação aos casos confirmados e mortes pela doença.

Ao comentar sobre uma matéria do Sistema Globo sobre a divulgação de números divergentes de casos e mortes por coronavírus no Brasil, Maia chamou de "perverso" a atitude da pasta e considerou "ruim" ter que pedir pela atualização dos dados.

"Brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira. É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. Um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos", escreveu ele na rede social.

No twitter, ele informou que uma comissão na Câmara trata sobre a pandemia e estuda as estatísticas de casos e mortes da doença no Brasil.

Foto: Reprodução/Twitter