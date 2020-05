Resultado de teste de Mourão para Covid dá negativo, mas vice deve permanecer em isolamento

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O resultado do exame do vice-presidente Hamilton Mourão para detectar o coronavírus foi negativo, informou neste domingo (17) a vice-presidência da República.

O teste de sua esposa, Paula Mourão, tampouco detectou o vírus.

Ambos se submeteram ao exame no sábado (16), após o vice ter sido avisado que um servidor com quem manteve contato na semana passada foi infectado pela Covid-19. Os resultados dos exames era esperado para esta segunda (18), mas a vice-presidência comunicou neste domingo que eles não detectaram o vírus.

"O vice-presidente da República e sua esposa permanecem em isolamento na residência oficial do Jaburu, só devendo o vice-presidente Hamilton Mourão retornar ao expediente normal na quarta-feira, caso os exames de contraprova assim o autorizem", diz a nota da vice.

No dia 6 de maio, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou que o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, foi diagnosticado com a doença.

Rêgo Barros foi mais um auxiliar próximo do presidente Jair Bolsonaro que contraiu a Covid-19.

O primeiro caso no Palácio do Planalto foi o do chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fábio Wajngarten, diagnosticado com o vírus logo após o retorno da comitiva presidencial que viajou aos EUA no início de março.

Entre membros da comitiva oficial e pessoas que estiveram com Bolsonaro nos EUA, mais de 20 pessoas tiveram teste positivo para a doença.

Entre eles, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS); o diplomata Nestor Forster, indicado para o cargo de embaixador do Brasil em Washington; a advogada Karina Kufa, tesoureira do Aliança pelo Brasil; o número 2 da Secom, Samy Liberman; o chefe de cerimonial do Ministério de Relações Exteriores, Alan Coelho de Séllos; e o presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações), Sergio Segovia.

Dois ministros do governo já receberam teste positivo para o novo coronavírus: o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

O próprio presidente Jair Bolsonaro apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) os resultados de três exames que ele realizou para a Covid. Os laudos atestam resultados negativos, mas só foram entregues após uma batalha judicial em que o mandatário alegava ter direito a não divulgar seus diagnósticos.