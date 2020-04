Renan Filho, governador de Alagoas, recebe diagnóstico de Covid-19

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), anunciou na tarde deste sábado (25) que recebeu resultado positivo de exame para o novo coronavírus.

"Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação", escreveu nas redes sociais.

Ele já havia feito o teste para a Covid-19 no dia 18 de abril, depois que o secretário estadual da Fazenda descobriu que havia sido infectado. Na ocasião, o resultado foi negativo.

Nas redes sociais, Renan Filho também alertou para os perigos da doença. "Quem está na linha de frente: médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, precisam de ainda mais cuidados. Os que estão na gestão do AL contra o Covid-19 também", disse.

O emedebista é o terceiro governador com Covid-19. Também foram infectados Wilson Witzel (PSC), governador do Rio, e Helder Barbalho (MDB), governador do Pará.

Witzel anunciou no dia 14 que havia contraído a doença. Desde então, o governador vem coordenando à distância as ações no estado. Nesta quinta-feira (23), sua mulher, Helena, anunciou que também foi infectada.

Na última semana, o governador afirmou nas redes sociais que apresentou melhora nos sintomas. Dois dias após anunciar a infecção, Witzel relatou que teve febre alta e tosse.

"Tenho passado a noite acordando com essa tosse. É uma doença que não é igual a qualquer outra", disse no dia 16 de abril.

O governador Helder Barbalho, que anunciou no dia 14 de abril a doença, também tem trabalhado de casa. Ele afirmou que não teve febre, mas que sentiu um pouco de cansaço, dor de cabeça e dor nas costas.