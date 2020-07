Proposta de Marco Aurélio para evitar novo caso Ramagem é derrotada e STF mantém decisões individuais

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Supremo Tribunal Federal rejeitou uma proposta do ministro Marco Aurélio Mello de proibir decisões individuais contra atos de outros Poderes.

Em sessão administrativa que terminou nesta quarta (1º), a ideia de mudança do regimento interno da Corte foi derrotada por 10 votos a 1.

Marco Aurélio fez a proposta cinco dias depois de Alexandre de Moraes suspender a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal por meio de uma decisão monocrática.

Com a rejeição da proposta, o Supremo manteve a possibilidade de decisões liminares pelos relatores das ações, com referendo do plenário.