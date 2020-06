PF faz operação contra supostos hackers que acessaram dados pessoais de Bolsonaro

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (26) operação contra suspeitos de terem acessado e divulgado dados pessoais de Jair Bolsonaro e sua família.

Ao todo, três mandados de busca e apreensão são cumpridos no Ceará e no Rio Grande do Sul.

A investigação suspeita de acesso ilícito a dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades, com invasão de sistemas de universidades federais, prefeituras e câmaras de vereadores municipais em diversos estados.

Militares também teriam sido alvo dos ataques cibernéticos. A operação foi batizada como Capture the flag, que significa em capture a bandeira. Segundo a PF, o nome se dá "em razão de competição na área de pentest (testes de invasão) onde os participantes precisam encontrar vulnerabilidades em sistemas e redes de comunicação. As vulnerabilidades são as “bandeiras” que os participantes precisam capturar."

A suspeita é de que o grupo cometeu crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato, fraudes bancárias e organização criminosa.​