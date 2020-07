PF cumpre mandados em investigação ligada à campanha de Serra

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (21) quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão relacionadas a doações eleitorais não contabilizadas. Segundo informações da TV Globo, as suspeitas estão relacionadas à campanha do senador José Serra (PSDB).

De acordo com o comunicado da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, "foi constatada a existência de fundados indícios do recebimento por parlamentar de doações eleitorais não contabilizadas, repassadas por meio de operações financeiras e societárias simuladas, visando assim a ocultar a origem ilícita dos valores recebidos, cujo montante correspondeu à quantia de R$ 5 milhões".