Morre ex-deputado Nelson Meurer, condenado na Lava Jato, por Covid-19

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) , 77, primeiro parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Operação Lava Jato, morreu na manhã deste domingo (12) em decorrência do coronavírus.

Segundo o advogado do político, Michel Saliba, ele estava internado em um hospital particular desde o último dia 7, onde exame deu resultado positivo para coronavírus. De acordo com o advogado, teria contraído o vírus na prisão.

Meurer cumpria pena na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, de 13 anos e 9 meses, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A defesa informou que tentava no STF que Meurer cumprisse prisão domiciliar desde novembro do ano passado. Foram três pedidos, sendo o último em março, quando foi declarada a pandemia do coronavírus. O ex-deputado foi preso em outubro de 2019.

"O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, preferiu assumir o risco como julgador e negar o pedido de prisão domiciliar, mesmo com todas as comorbidades de Meurer (cardiopata, diabético, hipertenso e renal crônico). O que vimos foi a crônica da morte anunciada", lamentou Michel Saliba. Nesta semana, o advogado chegou a entrar com um novo pedido de prisão domiciliar na Suprema Corte.

Pelas redes sociais, o prefeito de Francisco Beltrão, Cleber Fontana, decretou luto oficial no município.

"A administração municipal de Francisco Beltrão lamenta profundamente a morte do ex-prefeito e ex-deputado federal Nelson Meurer, na manhã deste domingo (12/07), vítima da Covid-19. Além de reconhecer o seu trabalho em prol de Francisco Beltrão, deseja força para a família."

De acordo com a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Meurer recebeu R$ 29,7 milhões em 99 repasses mensais de R$ 300 mil, operacionalizados pelo doleiro Alberto Youssef. O recebimento da propina seria em troca do apoio à nomeação e à permanência de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Meurer nasceu em 23 de julho de 1942 em Bom Retiro (SC). Agropecuarista, foi prefeito de Francisco Beltrão entre 1989 e 1993. Teve cinco mandatos na Câmara dos Deputados, de 1995 a 2018.

O corpo de Meurer deve ser cremado. Ele deixa a mulher, três filhos e sete netos.