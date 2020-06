Ministro da Educação deve deixar governo, diz site

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Circula em site de notícias de que o ministro da Educação Abraham Weintraub, estaria de saída do governo. As informações foram publicadas na Veja, na noite desta quarta-feira (3).

Segundo a publicação, integrantes do Palácio do Planalto fizeram chegar a ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça e representantes do Parlamento, que Weintraub pode sair até o fim de semana. A motivação seria supostos constantes ataques dentro e fora do governo.

O ministro ainda não se posicionou sobre a matéria e nem sobre o a permanência ao cargo.