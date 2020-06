Manifestantes pró e contra Bolsonaro se concentram em Brasília

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Dezenas de manifestantes contrários e a favor ao governo de Jair Bolsonaro já se aglomeram em Brasília e passam por revista da Polícia Militar do Distrito Federal em frente à Esplanada dos Ministérios. Os grupos se concentram em lados opostos da zona central da capital federal.

Como o trânsito de veículos está proibido na Esplanada dos Ministérios desde a 0h deste domingo, 21, os trios elétricos que participam das manifestações permanecem em espaços situados a mais de 100 metros dos edifícios que sediam as pastas o governo.

Do lado direito do Eixo Monumental, manifestantes bolsonaristas se concentram na área do Museu Nacional da República. Do lado esquerdo, manifestantes contrários ao governo se concentram na área do Teatro Nacional.

A Polícia Militar do DF faz um cordão de isolamento entre os dois lados do Eixo Monumental, para garantir que os grupos não se encontrem durante os protestos deste domingo. O cordão da PM inclui a Cavalaria.

Ao contrário do ocorreu no último domingo, 14, não há proibição para a circulação de pedestres ao longo dos ministérios. Os manifestantes dos dois lados, no entanto, não terão acesso às áreas que circundam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto - todos situados na Praça dos Três Poderes.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro embarcou na Base Aérea de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. Ele deve participar do funeral de um soldado da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército que faleceu ontem em um treinamento.

Poucas horas antes das manifestações de hoje, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em uma chácara em Águas Claras (região administrativa do DF) utilizada com base de um dos pequenos grupos bolsonaristas - chamado "QG Rural" - que estiveram acampados até a última semana no centro da capital.

PM usa spray de pimenta para conter bolsonaristas

Após um início de confusão em frente ao Palácio do Itamaraty, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez uso de spray de pimenta para dispersar manifestantes bolsonaristas que tentaram ultrapassar a barreira montada na Esplanada dos Ministérios.

Ao chegarem à barreira montada pela PMDF em frente ao Congresso Nacional e o Palácio do Itamaraty, parte dos bolsonaristas que até então protestavam pacificamente - incluindo idosos - pressionaram pela abertura das grades, tentando chegar à Praça dos Três Poderes. Os policiais do cordão de isolamento responderam com spray de pimenta.

Após rápida dispersão, os próprios manifestantes pró-governo afastaram parte das pessoas que causaram o tumulto e retornaram à grade para cantar o hino nacional.

Até o momento, não há ocorrência de confrontos entre os dois grupos que protestam hoje em Brasília.