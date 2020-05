Lista de alvos do STF mistura expoentes da tropa bolsonarista e figuras laterais; veja quem é quem

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação de alvos do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no inquérito das fake news mistura alguns dos maiores expoentes da tropa de choque digital do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a militantes quase insignificantes, cuja presença é difícil de entender.

Parte das pessoas são peças importantes numa correia de transmissão que se inicia no Palácio do Planalto e é filtrada para a base bolsonarista, por meio de comentários, memes, ataques e relatos hiperpartidarizados de fatos, nem sempre fiéis à verdade.

Em outros casos, contudo, a participação na lista não tem justificativa óbvia, ainda mais porque o mandado de busca e apreensão expedido por Moraes não detalha as razões para sua inclusão na ação da Polícia Federal.

VEJA QUEM SÃO ELES:

PROTAGONISTAS

Allan dos Santos

Apresentador do Canal Terça Livre, é uma espécie de líder informal das redes bolsonaristas. Muito ligado ao vereador Carlos Bolsonaro, faz transmissões online coalhadas de distorções e ataques a todos os inimigos do presidente, o que inclui imprensa, governadores, Congresso e STF.

Bernardo Kuster

Youtuber católico, crítico das posições progressistas do papa Francisco e saudosista de seu antecessor, o conservador Bento 16. É da direção do jornal online Brasil Sem Medo, ligado ao filósofo Olavo de Carvalho.

Edgar Corona

Dono da rede de academias Smart Fit, é um dos empresários que mais apoiam Bolsonaro. Recentemente, rompeu com o grupo Brasil 200 após críticas feitas ao presidente.

Edson Salomão

Chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), é presidente nacional do Movimento Conservador, bastante presente em manifestações de rua pró-Bolsonaro. Também tem forte atuação em redes sociais, sendo acusado de chefiar uma espécie de filial paulista do “gabinete do ódio”.

Luciano Hang

Dono da rede de lojas Havan, o catarinense é o mais atuante empresário em defesa do presidente. Conhecido pelos vídeos patrióticos e pelo uso de ternos com as cores da bandeira nacional, foi acusado de ter financiado disparos de WhatsApp contra o PT na campanha de 2018.

Marcos Bellizia

Um dos porta-vozes do grupo Nas Ruas, que despontou durante as manifestações em defesa do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2015, e que projetou a atual deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Otavio Oscar Fakhoury

Empresário e investidor, é dono do Crítica Nacional, parte da rede de sites que defendem o presidente e são usados para atacar opositores e a imprensa. É um dos mais citados e influentes entre bolsonaristas.

Roberto Jefferson

Ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, já foi da tropa de choque do ex-presidente Fernado Collor e delator do mensalão. Recentemente, converteu-se à causa bolsonarista e tornou-se um dos principais defensores do presidente em redes sociais, inclusive incentivando-o a radicalizar contra adversários. Negocia participação de seu partido no governo.

SEGUNDO ESCALÃO

Enzo Leonardo Suzin Momenti

Conhecido como Enzuh, tem um canal no YouTube pró-Bolsonaro. Costumar atacar a imprensa, o STF e governadores em suas transmissões.

Marcelo Stachin

Um dos mais radicais apoiadores de Bolsonaro, iniciou sua militância em Sinop (MT). Organiza manifestações na Esplanada e costuma fazer críticas pesadas ao Supremo Tribunal Federal, chegando até a ameaçar invasão ao prédio da corte.

Rodrigo Barbosa Ribeiro

Assessor do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), coordena o Movimento Conservador na região de Araraquara, interior do estado.

Sara Winter

Ex-feminista que se converteu ao antifeminismo, comanda um acampamento em Brasília chamado Os 300 do Brasil. Recentemente, admitiu que parte de seus apoiadores possui armas, mas disse que são apenas para autodefesa. O porte de armas em manifestações é proibido pela Constituição. Teve breve passagem pelo Ministério dos Direitos Humanos.

Winston Rodrigues Lima

Conhecido como comandante Winston, é oficial da reserva da Marinha. Coordena o grupo Bloco Movimento Brasil e tem um canal no YouTube em que transmite as saídas diárias de Bolsonaro do Palácio da Alvorada, nas quais o presidente conversa com apoiadores.

FIGURAS LATERAIS

Eduardo Fabris Portela

Militante do PSL em Campo Largo (PR), sem atuação marcante em redes sociais.

Paulo Gonçalves Bezerra

Empresário com atuação no estado do Rio de Janeiro, sem destaque em redes sociais ou movimentos de rua.

Rafael Moreno

Coordenador do Movimento Brasil Monarquista, que, apesar de defender o fim da República e a restauração da dinastia Orleans e Bragança, tem apoiado o presidente Jair Bolsonaro em manifestações e redes sociais.

Reynaldo Bianchi Junior

Conhecido como Rey Bianchi, é humorista e músico, com atuação nas redes sociais em defesa do presidente. Iniciou a militância de direita durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.