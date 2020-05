De máscaras e com tochas nas mãos, grupo liderado por Sara Winter 'ataca' ministros do STF

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Nazistas em Brasília neste exato momento. This is Brazil pic.twitter.com/cVmnrwN0ob — Rafa Carter é gay (@beyfobic) May 31, 2020

Usando máscaras e carregando tochas nas mãos, um grupo de manifestantes pró-Bolsonaro se concentraram no início da madrugadas nesse domingo (31), na frente do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, para protestar contra os ministros que conduzem o inquérito contra fake news.

Com cartazes na mãos, o grupo que se intitula “Os 300 do Brasil”, criticou a postura dos magistrados e atacou diretamente o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Aos berros eles declaravam: "Ministro covarde, queremos liberdade. Inconstitucional, Alexandre imoral”.

O movimento foi comandado por Sara Winter, uma das principais investigadas no inquérito. Ela mantém um acampamento com o mesmo nome do grupo, onde segundo o Jornal Folha de São Paulo, há várias pessoas armadas.

Sara é uma ativista que defende o governo de Jair Bolsonaro e já teve passagem pelo Ministério dos Direitos Humanos.