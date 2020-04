'Lamento que país tenha que combater dois vírus', diz Doria em referência a Bolsonaro

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou o início de sua entrevista coletiva diária sobre a resposta à pandemia do novo coronavírus para exaltar Sergio Moro e criticar o presidente Jair Bolsonaro.

Doria disse que o país precisa combater dois vírus: o coronavírus e o "outro vírus que está no Palácio do Planalto". O tucano lamentou a saída de Moro do governo de Jair Bolsonaro.

"A saída de Sergio Moro é um golpe na Justiça, na democracia do Brasil. Lamento muito que o nosso país tenha que combater e lutar contra dois víruus: o coronavírus e o outro vírus que está no Palácio do Planalto, em Brasília", disse Doria.

"São Paulo reconhece e agradece o trabalho do ministro ao longo de sua atuação sempre foi republicano, correto e agiu de forma diligente", completou. Doria disse ainda que Moro "ajudou a escrever as melhores páginas da história do Brasil".