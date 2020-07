Justiça aceita denúncia e Serra vira réu sob acusação de lavagem de dinheiro

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) se tornou réu na Justiça Federal sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional. A filha do tucano, Verônica, também se tornou ré.

O juiz Diego Paes Moreira aceitou nesta quarta-feira (29) a denúncia da força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo que acusa o senador.

Segundo a Procuradoria, o ex-governador teria cometido crimes até 2014. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que crimes atribuídos a Serra cometidos até 2010 estavam prescritos.

Segundo a denuncia, nos anos de 2006 e 2007, Serra "valeu-se de seu cargo e de sua influencia politica para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de beneficios relacionados as obras do Rodoanel Sul".

"Milhoes de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficiario dos valores nao fosse detectado pelos orgaos de controle."

De acordo com as investigações, Jose Amaro Pinto Ramos e Veronica Serra constituiram empresas no exterior, ocultando seus nomes, e por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao entao governador paulista. Serra governou o estado de 2007 a 2010.

"Neste contexto, realizaram numerosas transferencias para dissimular a origem dos valores, e os mantiveram em uma conta de offshore controlada, de maneira oculta, por Veronica Serra até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta, na Suica."

Serra foi procurado por meio da assessoria e ainda não se manifestou.