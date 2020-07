Inscrições abertas para 42ª edição do Prêmio Vladimir Herzog

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que reconhece trabalhos jornalísticos relacionados a democracia e direitos humanos, chega à sua 42ª edição.

O prêmio leva o nome do jornalista Vladimir Herzog, preso, torturado e assassinado no dia 25 de outubro de 1975 nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), em São Paulo.​​

Jornalistas, repórteres fotográficos e artistas podem se inscrever pelo site (http://premiovladimirherzog.org/), até o dia 6 de agosto​.

A premiação se divide em seis categorias: texto, áudio, vídeo, multimídia, fotografia e arte. Os materiais inscritos precisam ter sido veiculados entre 21 de julho de 2019 e 31 de julho de 2020.​

Apenas um trabalho de cada categoria será premiado com o troféu símbolo do prêmio, criado pelo artista plástico Elifas Andreato. Os vencedores passarão a fazer parte do acervo do Prêmio Vladimir Herzog.

A iniciativa tem o apoio do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio).