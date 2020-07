Ícone do radiojornalismo de SP, José Paulo de Andrade morre aos 78 anos de Covid

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista José Paulo de Andrade morreu na madrugada desta sexta-feira (17) aos 78 anos, informou a Rádio Bandeirantes. Ele estava internado no Albert Einstein desde o dia 7 de julho e tinha sido diagnosticado com Covid-19.

José Paulo de Andrade virou um ícone da rádio paulistana desde a década de 1970 com a apresentação do programa "O Pulo do Gato".

Nos últimos dias o apresentador esteve afastado da Rádio Bandeirantes para o tratamento da doença. Thays Freitas, que trabalhava ao lado de José Paulo de Andrade no "Jornal Gente", revelou há dez dias o diagnóstico de Covid-19 ao responder ouvintes que a questionavam sobre a ausência do colega.