Ibaneis dispensa Força Nacional em protestos no fim de semana

Os mascarados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), disse que não convocará a Força Nacional para atuar na capital neste fim de semana, quando grupos pró-Bolsonaro e críticos do presidente, em favor da democracia, planejam ir às ruas.

Ibaneis afirmou que as forças de segurança do DF são suficientes para controlar as manifestações.

"Espero que não haja excessos, mas qualquer manifestação pacífica poderá ser feita", afirmou.

O uso da Força Nacional foi sugerido por Bolsonaro, que vem atacando os grupos que saíram às ruas para protestar contra seu governo no último domingo (31). Ele já chamou os manifestantes de "terroristas" e de "marginais, desocupados e maconheiros".

O governo do DF planeja aumentar o efetivo de policiais nas ruas no domingo (7), e uma linha de defesa, formada pelos agentes, será formada diante dos edifícios do Palácio do Planalto, STF e Congresso Nacional.

Bolsonaro desestimulou a participação de seus seguidores em atos no fim de semana.

Partidos da oposição, como o PSB e PDT, e os movimentos que organizaram manifestos a favor da democracia dos últimos dias, como o Somos 70%, o Basta! e o Estamos Juntos, também desencorajaram protestos nas ruas, em razão da pandemia de Covid-19.