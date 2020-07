Eduardo Leite, governador do RS, anuncia que contraiu coronavírus

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na tarde desta sexta-feira (24) que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O tucano disse que foi surpreendido pelo resultado, já que é assintomático.

Aos 35 anos, Leite é o governador mais jovem do país. Ele afirmou que cancelou seus compromissos e iniciou o isolamento social.

"Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas", escreveu no seu Twitter.

Na segunda (20), Leite participou do programa Roda Viva, da TV Cultura. Durante a semana, Leite também cumpriu agenda ao lado de autoridades como o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. (PSDB). O gaúcho também visitou hospitais no interior.

O estado tem 57.007 casos confirmados da doença e 1.494 mortes em 457 cidades, o equivale a 92% dos município.

Na região metropolitana da capital gaúcha, o prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias (MDB), conhecido como Russinho, morreu por causa da doença na última quarta (22). Os prefeitos de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral (MDB), e de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), receberam diagnóstico positivo para a doença.

Também no Sul do país, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), também foi infectado pelo Sars-CoV-2.

Leite se soma a mais de 40 políticos, entre ministros de Estado, congressistas, governadores e prefeitos de capital, com a doença, além do presidente Jair Bolsonaro.