Deputado do PT diz que propaganda de Bolsonaro dissemina informações falsas e pede que seja retirada

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A propaganda divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais nesta quarta (1º), com fotos de pessoas de bancos de imagens para publicidade fingindo ser cidadãos brasileiros, levou o PT a acionar o Tribunal de Contas da União contra a Secretaria de Comunicação (Secom).

Na representação, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirma que a campanha dissemina informações falsas de pessoas inexistentes, o que afronta a legislação que regula a publicidade oficial. Em suas palavras, trata-se de uma prática "inconcebível". Ele requer que o TCU mande retirar a peça publicitária dos canais do governo.

No vídeo, Bolsonaro aparece respondendo a questionamentos de supostos cidadãos do Ceará e do Rio Grande do Norte. As fotos dessas pessoas, no entanto, são de um banco de imagens para publicidade.

"O caráter educativo e informativo de campanhas publicitárias de órgãos públicos pressupõe uma fidedignidade das informações, inclusive das imagens", diz Padilha no documento.

"A comunicação dos atos estatais não pode se equiparar a um estelionato mais tacanho de comércio que dissemina propaganda enganosa."