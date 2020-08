Deputado convoca ministro da Justiça para explicar saída de blogueiro bolsonarista do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) quer que o ministro da Justiça, André Mendonça, seja convocado e o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, convidado para prestar esclarecimentos sobre a saída do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos do Brasil.

O parlamentar protocolou um requerimento de convocação na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados nesta segunda (3).

Em live transmitida pela deputada federal Bia Kicis (PSL), Allan afirmou que fugiu do Brasil por motivos de segurança. Allan dos Santos é investigado no inquérito e na CPMI das fake news e sofreu duas operações de busca e apreensão ordenadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

No documento, Paulo Teixeira afirma que as autoridades devem ser convocadas "para prestarem esclarecimentos a esta Casa, inclusive se estavam cientes da saída do investigado do país, bem como o monitoramento que será realizado de agora em diante, já que nada impede que o mesmo continue a delinquir em outros países, inclusive com o uso de outros perfis".