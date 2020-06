Deltan critica aproximação entre governo Bolsonaro e políticos investigados em casos de corrupção

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO (UOL/FOLHAPRESS) - O procurador da República Deltan Dallagnol criticou a aproximação do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) a políticos com histórico de corrupção. "Pouco a pouco, os mesmos políticos envolvidos em escândalos voltam a controlar a gestão de órgãos públicos e seus orçamentos", afirmou em artigo publicado no jornal "O Globo" neste domingo (14).

Dallagnol, uma das principais lideranças do Ministério Público Federal na Operação Lava-Jato, disse que "o establishment político tem resistido a mudanças para reduzir a roubalheira", o que enfraquece a confiança da sociedade na democracia.

Nas últimas semanas, o governo intensificou a entrega de cargos a políticos do chamado "centrão" --grupo de partidos antes hostilizado pelo discurso bolsonarista, por aceitar nomeações em troca de apoio.

Para muitos apoiadores de Bolsonaro, a aproximação com o centrão é uma traição ao discurso anticorrupção que foi um dos focos durante a campanha eleitoral.

O procurador também criticou a escalada do discurso autoritário, a falta de apoio a projetos legislativos anticorrupção e a interferência do governo em órgãos de investigação --acusações semelhantes às feitas pelo ex-ministro Sergio Moro ao deixar o governo.

"Notícias de interferência na polícia e órgãos de persecução, ausência de um apoio firme à causa anticorrupção, investigações sobre seus integrantes, rejeição do papel da ciência na formulação de políticas públicas em meio à crise sanitária, possíveis ligações com milícias e disseminação de notícias falsas, ataques às instituições e arroubos verbais contra a democracia minam a confiança da sociedade", afirmou.

Para Dallagnol, o STF (Supremo Tribunal Federal) não tem sido lento na investigação e no julgamento de casos de corrupção, "seja pela complexidade dos casos, pela falta de vocação estrutural ou por decisões equivocadas".

"Contudo, as possíveis frustrações com o Congresso e o Supremo jamais devem conduzir à proposta de seu fechamento e à irracionalidade de anseios autoritários", afirmou o procurador. "As críticas devem buscar seu aperfeiçoamento, e não sua destruição."