Datena não será candidato em 2020, mas diz que tem opções estaduais e nacionais para 2022

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena (MDB) desistiu mais uma vez de uma corrida eleitoral e decidiu não participar da disputa de 2020 como vice na chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Ele comunicou sua decisão na manhã desta terça (11) ao deputado federal Baleia Rossi, presidente do MDB, e a tornou pública ao apresentar o programa Brasil Urgente, na TV Band.

Os interessados em participar das eleições em 2020 não podem apresentar programas de TV ou de rádio a partir desta terça (11).

Datena disse à reportagem que recebeu opções nacionais e estaduais de Rossi e, por isso, decidiu aguardar. Ele considera ser candidato a governador, senador ou mesmo presidente da República em 2022.

O apresentador afirma que já acertou com a Band que daqui a dois anos se dedicará à candidatura.

"Só aguardar que na próxima vou deixar a TV e tentar mesmo a política", diz.

No "Brasil Urgente", Datena disse que o próximo prefeito de São Paulo enfrentará uma dificuldade enorme para administrar a cidade no período pós-pandemia. Ele também disse que considera mais fácil ser governador do estado do que prefeito.

"É uma cidade muito grande, você tem que ser um zelador", disse.

Datena tem histórico em engajar-se em debates sobre possíveis candidaturas e, então, desistir. Em 2016, filiado ao PP, desistiu de tentar se tornar prefeito de São Paulo. Em 2018, desistiu de disputar o Senado pelo DEM 12 dias após anunciar a pré-candidatura.