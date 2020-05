Com covid-19, réu da Faroeste pede remoção

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

O Ministério Público (MP) enviou parecer ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes contra a transferência para o hospital do suposto conselheiro da Guiné-Bissau Adaílton Maturino, preso por liderar esquema de venda de sentença no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Maturino foi diagnosticado com covid-19. Segundo a Procuradoria, ele recebe tratamento adequado na prisão. As informações são do jornal