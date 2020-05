Chefe de gabinete de Regina Duarte, Pedro José Vilar é exonerado

Polícia Federal corta na carne e sangra

Pedro José Vilar Godoy Horta foi exonerado do cargo de secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Cidadania, nesta sexta-feira (15). Ele foi um dos primeiros nomeados pela secretária de Cultura, Regina Duarte.

Segundo o Sistema Globo, a exoneração de Pedro saiu na edição extra do Diário Oficial da União. O ato foi assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto e de acordo com a publicação, um substituto ainda não foi escolhido.