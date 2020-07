Boulos e Erundina vencem prévias do PSOL e disputarão a Prefeitura de SP

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, e a deputada federal Luiza Erundina foram escolhidos como pré-candidatos do PSOL a prefeito e vice-prefeita da cidade de São Paulo.

A dupla ganhou 61% dos votos dos filiados do partido, vencendo a chapa da deputada federal Sâmia Bomfim e a do deputado estadual Carlos Giannazi.

Boulos foi o candidato do partido à Presidência em 2018 -teve 617.122 votos, ou 0,58% dos votos válidos. Erundina foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992 e também disputou o cargo em 1996, 2000, 2004 e 2016.

"Agora é oficial! Eu e Luiza Erundina somos pré-candidatos do PSOL à Prefeitura de SP. Após o fim da apuração tivemos 61% dos votos. Agradeço à militância e cumprimento Sâmia Bomfim e Carlos Giannazi pelo processo democrático. O partido sai mais forte e unido. Vamos vencer em São Paulo!", disse Boulos no Facebook.

Sâmia defendeu a união do partido após reconhecer a derrota. "Agora com as prévias encerradas, já sabemos que as urnas apontaram que nossa candidatura será representada pelos companheiros Guilherme Boulos e Luiza Erundina."

"Como dissemos no debate, nosso compromisso agora é com a unificação partidária, com a contribuição programática e com a aposta numa campanha que convoque o povo de São Paulo à luta", escreveu nas redes.