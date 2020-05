Bolsonaro vai entregar resultados de exames de coronavírus ao STF

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A AGU (Advocacia-Geral da União) decidiu entregar os exames do presidente Jair Bolsonaro para coronavírus em mãos no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele tinha sido sorteado como relator de ação em que o jornal O Estado de S. Paulo pedia a suspensão de decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio Noronha, que desobrigava o presidente de apresentar exames feitos para detectar se ele já foi infectado pelo novo coronavírus.

O jornal alegava que ela tinha interrompido "a livre circulação de ideias e versões dos fatos, bloqueou a fiscalização dos agentes públicos pela imprensa e asfixiou a liberdade informativa" do jornal.

A Justiça já deu ganho de causa duas vezes ao jornal, determinando que Bolsonaro mostre o exame: uma na primeira instância, e a segunda no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.​

A AGU recorreu, alegando que o presidente tem direito à privacidade.

Bolsonaro fez testes para coronavírus nos dias 12 e 17 de março. Afirma que os resultados foram negativos, mas se nega a mostrá-los.