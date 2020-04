Bolsonaro é o coveiro da nação, diz sindicato de categoria

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sindicato que representa os agentes sepultadores da cidade de São Paulo repercutiu a frase do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e disse que ele é o coveiro da nação.

Questionado pela sobre as mortes por coronavírus, o presidente afirmou que não é coveiro.

"Bolsonaro é coveiro da nação, dos direitos do povo", disse João Batista Gomes, do Sindsep (Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo), que representa o serviço funerário.

O sindicato publicou um quadrinho recentemente pedindo à imprensa para não se referir aos funcionários que fazem os enterros como coveiros. A mensagem foi publicada em uma tirinha da entidade, com o personagem Zé da Cova.

O sepultador Manoel Norberto, da diretoria do sindicato, afirma que se trata de um desrespeito com a categoria uma fala dessa vinda do presidente. "A população fala assim, mas vindo do presidente é até uma forma de preconceito", diz.