Bolsonaristas compartilham tuíte de falso perfil de Ramagem no qual Moro é chamado de 'banana'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) têm compartilhado mensagem de um falso perfil de Alexandre Ramagem, diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e escolhido por Bolsonaro para ser o próximo diretor-geral da Polícia Federal. Ramagem é amigo do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente.

“O medo, pavor, e outros sentimentos que pairam sobre a minha possível nomeação para dirigir a PF, são apenas choro de corruptos e de ex. ministro banana, que ao meu ver estava em conluio com o sistema para vender livro de autobiografia. Aqui é Brasil, aqui tem testosterona", dizia a mensagem falsa. A conta foi suspensa pelo Twitter por não pertencer a Ramagem e, portanto, estar disseminando conteúdo falso.

Além de bolsonaristas, o perfil enganou o MBL (Movimento Brasil Livre), que publicou em seu site um texto com o título "Novo diretor da PF chama Sergio Moro de “'ex-ministro banana'".