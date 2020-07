Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos diz que saiu do Brasil para se proteger

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos afirmou, em uma live transmitida pela deputada federal Bia Kicis (PSL), que fugiu do Brasil por motivos de segurança.

Investigado no inquérito e na CPMI das fake news, Allan afirma que, se algo acontecer com ele, os suspeitos serão os chineses, os coreanos, ministros do STF e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

"Se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos, da embaixada da China em Brasília, da embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do Kakay, que é do Partido dos Trabalhadores, do [ministro do STF Luís Roberto] Barroso ou do [ministro do STF] Alexandre [de Moraes]. Não tem como vir de outra pessoa", afirmou ele à parlamentar.

"Estou colocando a minha vida em risco dando essa informação porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. A única maneira de eu poder dar essas informação era fora do país. Hoje eu já estou fora do país, seguro, e estou aqui, trazendo essa notícia para vocês", afirmou ele na live.

Allan dos Santos, que foi alvo de duas operações de busca e apreensão ordenadas pelo STF, diz ainda que a intenção dos investigadores era colocar uma escuta telefônica em sua casa para reunir provas e criminalizar o presidente Jair Bolsonaro.

"A notícia é tão absurda, falsa nos mínimos detalhes. Eu sequer sou do PT, nunca tive filiação partidária. Uma mentira canalha que só poderia partir de uma mente doentia e covarde. A indústria das fake news, que alimenta o ódio, só serve para transitar no submundo, no esgoto onde vivem estes ratos que tentam conspurcar a honra alheia. Eu nem respondo, pois sequer honra eles têm para preservar. São a escória humana", diz Kakay.