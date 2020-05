Após anulação no STF, sucessor de Moro volta a condenar ex-presidente da Petrobras na Lava Jato

O impeachment do governador do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter sua sentença anulada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 2019, o ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendine foi novamente condenado na Lava Jato nesta segunda-feira (11), agora pelo sucessor do ex-juiz Sergio Moro na operação.

Bendine havia sido condenado por corrupção e lavagem em 2018, mas sua condenação foi revista em agosto do ano passado pelo Supremo por causa da ordem de fala de delatores e delatados no processo.

O caso teve etapas anuladas pela corte, incluindo a sentença em primeira instância e o julgamento da apelação em segunda instância.

Agora, com fases refeitas, o ex-executivo foi novamente condenado pelo juiz federal Luiz Antonio Bonat, que está à frente da Lava Jato na vaga que era de Moro.

A sentença de Bonat nesta segunda fixa a pena em seis anos e oito meses de prisão, dos quais serão descontados o período em que o réu já ficou preso. Bendine esteve na cadeia preventivamente de julho de 2017 a abril de 2019.

A condenação expedida por Moro estabelecia condenação de 11 anos de prisão, pena que passou para sete anos e nove meses de prisão na decisão de segunda instância.

O ex-presidente da Petrobras é acusado de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht. Ele sempre negou ter cometido crime.

Bonat escreveu: "Embora as solicitações de vantagem indevida tenham se iniciado quando Aldemir Bendine era Presidente do Banco do Brasil (final de 2014) e se prolongado até meados de 2015, quando passou a ocupar a presidência da Petrobras, os elementos probatórios sinalizam que os pagamentos decorreram mais da expectativa de que Aldemir Bendine fosse um aliado do Grupo Odebrecht na Petrobras".

A acusação de lavagem de dinheiro já tinha sido derrubada em segunda instância e não foi novamente avaliada em primeiro grau. Outras três pessoas também foram novamente sentenciadas.

Ainda caberá recurso contra a nova sentença.

A decisão do Supremo que anulou a sentença de Bendine foi à época uma das principais derrotas da Lava Jato, uma vez que o procedimento que provocou a nulidade foi adotado em praticamente todas as sentenças da Lava Jato no Paraná.

Advogados de alvos da operação argumentaram ao STF que réus delatores e réus delatados se manifestavam nos processos nos mesmos prazos, o que, para eles, prejudicava o direito à ampla defesa.

Em julgamento em plenário, os ministros da corte concordaram com essa tese. Até hoje, porém, ainda não foi definido de que forma essa decisão terá seus efeitos estendidos a outros processos já julgados. Uma das sentenças potencialmente afetadas é a que condenou o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem no caso do sítio de Atibaia (SP).