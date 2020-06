Agora sem Moro, secretários de Segurança vão pra reunião com Bolsonaro sem pedido por novo ministério

Sobre eventual operação da PF em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, André Mendonça, receberá nesta quarta-feira (10) pela primeira vez os secretários estaduais de Segurança. Ele os levará para encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no período da tarde.

Curiosamente, uma das principais pautas do conselho de secretários nos últimos tempos, a criação de um Ministério da Segurança Pública separado da pasta da Justiça, não será levada por eles para a reunião.

Eles dizem acreditar que o governo já entendeu o recado e já está trabalhando nesse sentido. Caso sejam consultados, darão a opinião, mas não proporão o assunto na reunião.

Na semana passada, Bolsonaro disse que estuda a criação de uma pasta exclusiva para a segurança.

"Existe a possibilidade. A tal da 'bancada de segurança' tem essa intenção. Talvez eu converse com o Capitão Augusto [deputado federal do PL-SP] essa semana. Se a gente decidir voltar, vou dar o nome do ministro antes de começar a tramitar o projeto, para a gente evitar especulações. Tem que ser alguém que entenda do assunto para ser ministro da Segurança Pública", disse Bolsonaro.

O presidente colocou o ex-deputado Alberto Fraga, seu amigo, como possível escolha para chefiar a pasta.

Entre os temas que os secretários de Segurança apresentarão a Mendonça e Bolsonaro estão o fortalecimento da interlocução entre o Ministério da Justiça e as secretarias estaduais; a desburocratização do repasse de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados; e a reavaliação do modelo de funcionamento da Força Nacional de Segurança Pública, considerada custosa para os estados e pouco útil.