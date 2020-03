As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação), Fabio Wajngarten, está com suspeita de coronavírus. Ele acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em visita a Miami, nos Estados Unidos, na última semana.

Wajngarten realizou exames clínicos nesta quarta-feira (11) e receberá os resultados nesta quinta.

Durante uma viagem de quatro dias aos EUA, Bolsonaro se reuniu com empresários e jantou com Donald Trump, no sábado (7), em Mar-a-Lago, o resort do presidente dos EUA perto de Miami. O encontro estava sendo costurado desde dezembro pelo governo brasileiro. ​

O Brasil já soma 52 casos confirmados do novo coronavírus. Os dados são de plataforma do Ministério da Saúde atualizada com dados até o início da tarde desta quarta-feira (11).