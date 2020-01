Wajngarten busca centralizar verbas e fazer ponte com TVs

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No centro de um dos mais novos escândalos recentes do atual governo, o chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Fabio Wajngarten, 44, assumiu o posto com a missão de centralizar no Palácio do Planalto a verba de publicidade da Esplanada dos Ministérios.Coube também ao secretário fortalecer os laços com emissoras de televisão que façam contraponto à Rede Globo. A TV carioca é considerada pelo presidente Jair Bolsonaro uma adversária do governo.A permanência de Wajngarten, porém, é vista agora como incerta.Na quarta-feira (15), a Folha revelou que ele recebe, por meio de uma empresa da qual é sócio -a FW Comunicação-, dinheiro de emissoras de TV e agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, ministérios e estatais do governo.A Secom é a responsável pela distribuição da verba de propaganda do Planalto. O órgão também dita as regras para as contas dos demais órgãos federais. No ano passado, foram R$ 197 milhões em campanhas.À frente da comunicação institucional da Presidência desde abril do ano passado, Wajngarten deu início à discussão para concentrar as agências de propaganda sob o comando da Secom.Além disso, ele tem o objetivo de aumentar o poder da secretaria na deliberação sobre o orçamento federal destinado às ações publicitárias governamentais.Hoje, as contas ministeriais são geridas de forma independente pelas pastas. A ideia é que passem para as mãos da Secom, turbinando a estrutura presidencial.Um argumento é que a mudança, que pode ser implementada neste ano, poderá unificar o discurso institucional. Outro é tornar mais vantajosa para a administração pública a negociação com veículos de comunicação.Ao todo, discutia-se contratar oito agências para atender a Esplanada e a Presidência.A Folha apurou com interlocutores que participam das discussões que a estimativa é que as despesas com novos contratos sejam de cerca de R$ 300 milhões por ano.Para executar esse plano, Wajngarten chegou ao governo com a bênção do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente.Na batalha da comunicação bolsonarista, Wajngarten ganhou a confiança do clã ao assumir a tarefa de aproximar o presidente a executivos de emissoras como Record, SBT, Rede TV! e Band.Deu certo até aqui. Pelas mãos do secretário, Bolsonaro foi levado ao apresentador e empresário Silvio Santos, dono do SBT. O presidente ainda concedeu entrevistas a apresentadores como José Luiz Datena (Band) e Ratinho (SBT).Foi na emissora do dono do Baú da Felicidade, como relatou em pronunciamento para se defender da reportagem da Folha, na quarta (15), que Wajngarten iniciou sua trajetória. Ele é próximo ainda ao deputado Fabio Faria (PSD-RN), genro do apresentador.O secretário de Comunicação Social da Presidência é advogado, tem especialização em marketing e atua no mercado midiático desde então.Além de conduzir Bolsonaro na relação com emissoras, Wajngarten também construiu pontes entre ministros e filhos do presidente até esses veículos.Wajngarten acompanhou a participação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e do senador Flavio Bolsonaro (sem partido-RJ) a um programa de Silvio Santos em julho passado.Foi ainda por seu intermédio que o ministro da Justiça, Sergio Moro, concedeu entrevista ao programa do Ratinho.Wajngarten conquistou a confiança de Bolsonaro justamente por criticar o que chama de monopólio da TV Globo.Além dos meios de comunicação, Wajngarten ampliou o contato de Bolsonaro com a comunidade judaica de São Paulo.No período de tratamento de Bolsonaro após o atentado a faca em Juiz de Fora (MG), Wajngarten tinha acesso frequente ao quarto do atual chefe no hospital israelita Albert Einstein.Lá, Bolsonaro foi submetido a três cirurgias. O pai do secretário, Maurício Wajngarten, é médico cardiologista do Einstein.Wajngarten chegou à família Bolsonaro ainda no período da pré-campanha, apresentado pelo advogado Frederick Wassef --que defende Flávio das suspeitas de "rachadinha" quando era deputado estadual no Rio.Antes de colaborar com a campanha de Bolsonaro e ganhar um cargo no governo, Wajngarten, o filho, tentou emplacar no Brasil o grupo alemão GFK para concorrer com o Ibope, parceiro tradicional da Globo, em serviços de monitoramento da audiência e da veiculação publicitária.O projeto, porém, ruiu.Durante a formação de governo, contudo, acabou afastado do núcleo-duro do então presidente eleito por desentendimentos com Gustavo Bebianno.Com a demissão de Bebianno da Secretaria-Geral após a Folha revelar esquema de laranjas no PSL, Wajngarten voltou a circular no Planalto. Adotou postura mais simpática a Carlos, que colecionava desafetos na gestão do pai.Wajngarten é o segundo nome a ocupar a Secom no atual governo. Antes, Floriano Amorim passou pelo posto.Desde que assumiu a secretaria, Wajngarten trabalhou para se fortalecer junto do presidente. Para isso, criou divergências com outros auxiliares palacianos.Um dos casos foi o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido do cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo após desgaste com a Secom e com Carlos.Em pronunciamento feito à imprensa na noite de quarta, ele fez uma crítica velada a Santos Cruz. Disse que, quando chegou ao palácio, havia um ministro que não gostava de comunicação.A Secom é subordinada à Secretaria de Governo, hoje chefiada pelo general Luiz Eduardo Ramos. Ele foi o único a sair em defesa publicamente de Wajngarten.Com a partida de Santos Cruz, não se foram os atritos.Outro conflito velado no Planalto é com o porta-voz da Presidência, o general Otávio Rêgo Barros, cuja atuação está esvaziada.O secretário convenceu Bolsonaro a interromper a rotina de cafés da manhã com a imprensa. Wajngarten é entusiasta do modelo personalista de comunicação do chefe.Apesar de ter chegado ao cargo com o apoio de Carlos, Wajngarten se distanciou do filho do presidente desde agosto. Na ocasião, ele foi obrigado a exonerar o então secretário de Imprensa Paulo Fona --um dos fundadores do PT no Distrito Federal.Nas redes sociais, Carlos já chamou a comunicação do Palácio do Planalto de uma "bela de uma porcaria". A crítica do filho do presidente ficou sem resposta de Wajngarten. Ele preferiu ignorá-la para não se indispor com Bolsonaro.Uma das principais preocupações do secretário e de aliados é que as suspeitas de irregularidades envolvendo sua gestão despertem a ira de Carlos. Até o momento, o vereador não se manifestou.