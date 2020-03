As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) determinou nesta quarta-feira (11) que o processo em que Fábio Luís, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é investigado por receber recursos ilícitos da telefônica Oi seja transferido para São Paulo.

A decisão, que recebeu votação unânime de 3 votos a 0, acata habeas corpus apresentado pela defesa de Fábio Luis e contraria pedido do Ministério Público Federal, que tentava a manutenção da ação em Curitiba alegando que o caso tem relação com a Petrobras.

"Era uma decisão esperada, que reafirma o entendimento do Supremo e do TRF-4, no sentido de que fatos sem relação com a Petrobras não devem ficar em Curitiba", diz o advogado Fábio Tofic Simantob, responsável pela defesa do filho do ex-presidente. "Nesse caso, não houve demonstração de nenhum elo entre a investigação e a Petrobras."

O desembargador João Pedro Gebran Neto desconsiderou declaração apresentada de última hora pelo Ministério Público Federal em que o ex-governador Sergio Cabral tenta envolver o ex-presidente Lula e seu filho Fábio Luís em crimes cometidos no âmbito da Petrobras.

Na autodeclaração, Cabral afirma que, a pedido de Lula, solicitou à Oi que pagasse R$ 30 milhões a uma empresa de Fábio Luís para que ela prestasse serviços de tecnologia na área de educação. A empresa de telefonia mantinha contratos com o governo para executar os programas "Conexão Educação" e "Conexão Professor".

Segundo Cabral, o empresário Sergio Andrade, dono da Oi, disse a ele que o dinheiro seria descontado de uma conta de propina que o grupo mantinha com Lula e que incluía a remuneração por serviços prestados pelo conglomerado também à Petrobras.