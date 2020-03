Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta sexta (13) a suspensão das audiências consideradas não urgentes por pelo menos 30 dias.

O órgão também mandou suspender também os prazos processuais, as entrevistas não urgentes do serviço psicossocial e proibiu o fluxo do público em geral nos prédios do Poder Judiciário, salvo advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e participantes de atos judiciais.