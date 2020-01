Subprocurador Mário Sarrubbo será candidato da situação à chefia do MP-SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O subprocurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo será o candidato da situação à sucessão de Gianpaolo Smanio no comando do Ministério Público do Estado.Com apoio de Smanio, Sarrubbo larga como um dos candidatos mais fortes na eleição marcada para o início de abril. Ele é um dos quatro subprocuradores-gerais do Estado, sendo responsável pela área de política criminais e institucionais.A oposição ainda não definiu seus candidatos. Entre os nomes cogitados estão os dos procuradores Antônio Carlos da Ponte e José Oswaldo Molineiro.Uma lista tríplice baseada na votação de cerca de 2.000 membros do Ministério Público será encaminhada ao governador João Doria (PSDB), que escolherá o novo chefe do órgão.O mandato é de dois anos, com a possibilidade de uma recondução. Smanio não pode ser reconduzido.Sarrubbo é formado em Direito pelo Mackenzie, com mestrado pela PUC.